В уральских санаториях и гостиницах сохранят инфекционные койки после пандемии

В санаториях и гостиницах Свердловской области на 2021–2022 годы сохранят запас инфекционных коек. Они будут расположены в 11 учреждениях.

Решение отражено в проекте программы «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы, которую разработали региональные власти. На данный момент номера нескольких гостиниц и санаториев Свердловской области используют для больных коронавирусом. В следующем году планируется создать всего 1,3 тысячи мест для инфекционных пациентов. В качестве целевого показателя на 2022 год указаны 800 мест, из них 400 будет располагаться в санатории «Обуховский», еще по 200 мест выделят в гостиничном комплексе «Зеленая роща» и санатории «Нижние Серги». В течение четырех лет финансирование программы превысит 75 миллиардов рублей. В пояснительной записке уточняется, что в условиях сохраняющегося риска актуальность приобрели вопросы модернизации первичного звена здравоохранения, инфекционной службы региона, направленные на повышение готовности к противодействию распространения заболевания. Также в правительстве уверены, что модернизация реанимационной службы позволить увеличить количество сохраненных жизней пациентов с хроническими заболеваниями и в пожилом возрасте.

