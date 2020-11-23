В уральских санаториях и гостиницах сохранят инфекционные койки после пандемии

В уральских санаториях и гостиницах сохранят инфекционные койки после пандемии

Сегодня, 15:20Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В санаториях и гостиницах Свердловской области на 2021–2022 годы сохранят запас инфекционных коек. Они будут расположены в 11 учреждениях.

Решение отражено в проекте программы «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы, которую разработали региональные власти.

На данный момент номера нескольких гостиниц и санаториев Свердловской области используют для больных коронавирусом. В следующем году планируется создать всего 1,3 тысячи мест для инфекционных пациентов.

В качестве целевого показателя на 2022 год указаны 800 мест, из них 400 будет располагаться в санатории «Обуховский», еще по 200 мест выделят в гостиничном комплексе «Зеленая роща» и санатории «Нижние Серги».

В течение четырех лет финансирование программы превысит 75 миллиардов рублей. В пояснительной записке уточняется, что в условиях сохраняющегося риска актуальность приобрели вопросы модернизации первичного звена здравоохранения, инфекционной службы региона, направленные на повышение готовности к противодействию распространения заболевания.

Также в правительстве уверены, что модернизация реанимационной службы позволить увеличить количество сохраненных жизней пациентов с хроническими заболеваниями и в пожилом возрасте.

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