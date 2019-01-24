Уровень заболеваемости гриппом снизился в 2,5 раза в Нижнем Тагиле за 2018 год

В 2018 году от гриппа было привито почти 60% населения Нижнего Тагила. 17% заболевших прошли вакцинацию и перенесли заболевания в легкой форме, без осложнений. В городе не было зафиксировано ни одного случая смерти от гриппа. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по Нижнему Тагилу Юрий Бармин.