Уровень заболеваемости гриппом снизился в 2,5 раза в Нижнем Тагиле за 2018 год
Сегодня, 20:42Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2018 году в Нижнем Тагиле снизился показатель заболеваемости гриппом. Из 80 тысяч зарегистрированных случаев заболеваний ОРВИ 71 случай гриппа был лабораторно подтвержден.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2018 году от гриппа было привито почти 60% населения Нижнего Тагила. 17% заболевших прошли вакцинацию и перенесли заболевания в легкой форме, без осложнений. В городе не было зафиксировано ни одного случая смерти от гриппа. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по Нижнему Тагилу Юрий Бармин.
И мы видим определенную тенденцию - с ростом количества привитых снижается количество заболевших гриппом, так как прививка дает косвенный иммунитет, в том числе и от ОРВИ,пояснил Юрий Бармин.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей