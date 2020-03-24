Еще одну жительницу Екатеринбурга госпитализировали с подозрением на коронавирус
Сегодня, 08:55Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница ЖБИ, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Свердловчанку госпитализировали из дома в 40-ю горбольницу утром 24 марта.
В настоящий момент в Екатеринбурге подтверждены девять случаев коронавируса, все пациенты приехали из-за границы. Сейчас они уже идут на поправку. 23 марта врачи провели 555 исследований на коронавирус.
Всего в России подтверждены 438 случаев заражения.
Карта распространения коронавируса в России
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