Отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19 разрешил Минтруд

Отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19 разрешил Минтруд
Отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19 разрешил Минтруд
Сегодня, 14:59Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Порядок отстранения от работы без сохранения заработной платы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса рассказали в Минтруде.

Приказом отстранить от работы сотрудника без сохранения зарплаты может работодатель при непредоставлении в срок документа о прохождении вакцинации от COVID-19, разъяснили в министерстве труда РФ.Такую меру можно приметь к работникам, не имеющим медицинских противопоказаний для участия в вакцинации.

Основание для такого документа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса РФ. А также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», сообщает РИА Новости.

При этом не привитые от коронавируса сотрудники могут быть привлечены к работе в удаленном формате. Однако в Минтруде и Роспотребнадзоре рекомендуют переводить на «удаленку» тех, у кого имеется медотвод.

Напомним, обязательную вакцинацию детей и подростков от COVID-19 не собирается вводить министерство здравоохранения РФ. Как пояснил Мурашко, повышенной заболеваемости коронавирусом у несовершеннолетних нет.

Сюжеты:
Коронавирус
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