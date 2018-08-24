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В конце августа в Нижнем Тагиле можно будет пройти тест на ВИЧ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с 28 по 31 августа.
Тестирование пройдет с 16.00 по 19.00.
Жители Ленинского района смогут узнать свой ВИЧ-статус в помещении кинотеатра «Родина 3D» 28 августа. На Гальянке в ТРЦ «Кит» медперсонал будет дежурить 30 августа, а 31 августа – на Вагонке в ТЦ «Гороскоп».
По информации Управления социальных программ и семейной политики администрации города, результат теста будет известен через 15 минут после сдачи анализа. Тестирование проходит анонимно и бесплатно.
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