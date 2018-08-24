Тагильчане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с 28 по 31 августа.

Тестирование пройдет с 16.00 по 19.00.

Жители Ленинского района смогут узнать свой ВИЧ-статус в помещении кинотеатра «Родина 3D» 28 августа. На Гальянке в ТРЦ «Кит» медперсонал будет дежурить 30 августа, а 31 августа – на Вагонке в ТЦ «Гороскоп».