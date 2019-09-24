Коммунисты Нижнего Тагила готовят экологический митинг

Поводом мероприятия стало заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об уменьшении выбросов в городе, передаёт АН «Между строк» со ссылкой на главу тагильских коммунистов Михаила Бояркина. Согласно заявке, на митинг приглашены участники других партий и общественных организаций.

Напомним, что в сентябре Евгений Куйвашев рассказал о реализации нацпроекта «Экология» и подчеркнул, что удалось снизить объем выбросов от стационарных источников в Нижнем Тагиле — на 11,3%.