В свердловской больнице перестали принимать детей из-за COVID-19

Как рассказала изданию заместитель главного врача, детей из стационара Ревдинской городской больницы выписали и направили на домашнее лечение. Это связано с обнаружением коронавируса у медиков, работавших у лечебном учреждении. Сколько именно человек заразилось не сообщается.
По распоряжению Роспотребнадзора детское отделение было продезинфицировано. Сотрудников направили на 14-дневный карантин.
Пациентов, нуждающихся в помощи медиков, перенаправят в Первоуральск, говорит заместитель главного врача.
24 октября в отделении педиатрии будет организован пост первой медицинской помощи. Сотрудники, которые будут на нем работать, вышли из отпусков и не имели контактов с зараженными.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудники ЦКГБ № 1 сообщила о массовом увольнении медицинских работников. По информации от коллег, уволились около 80 врачей и медперсонала. По факту сообщений Минздрав организовал проверку.