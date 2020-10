В свердловской больнице перестали принимать детей из-за COVID-19

В Ревде закрыто на коронавирусный карантин отделение педиатрии городской больницы, пишет «Ревда-Инфо».

Как рассказала изданию заместитель главного врача, детей из стационара Ревдинской городской больницы выписали и направили на домашнее лечение. Это связано с обнаружением коронавируса у медиков, работавших у лечебном учреждении. Сколько именно человек заразилось не сообщается. По распоряжению Роспотребнадзора детское отделение было продезинфицировано. Сотрудников направили на 14-дневный карантин. Пациентов, нуждающихся в помощи медиков, перенаправят в Первоуральск, говорит заместитель главного врача. 24 октября в отделении педиатрии будет организован пост первой медицинской помощи. Сотрудники, которые будут на нем работать, вышли из отпусков и не имели контактов с зараженными. Напомним, в Екатеринбурге сотрудники ЦКГБ № 1 сообщила о массовом увольнении медицинских работников. По информации от коллег, уволились около 80 врачей и медперсонала. По факту сообщений Минздрав организовал проверку. Свердловский минздрав начал разбираться с массовым увольнением медиков из ЦГКБ № 1

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter