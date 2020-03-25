В Нижнем Тагиле начала проходить дезинфекция подъездов от коронавируса
Сегодня, 16:42Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле некоторые управляющие компании в целях профилактики распространения коронавируса начали обработку подъездов. Соответствующие объявления развешаны на входных дверях.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В тексте объявлений сказано, что дезинфекция будет проводится хлоросодержащими препаратами. В связи с этим аллергикам советуют внимательнее отнестись к состоянию здоровья.
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Фото: TagilCity.ru
Напомним, по данным на 25 марта в России 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек выздоровели.
Карта распространения коронавируса в России
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