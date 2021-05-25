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Новые ФАПы появятся в 11 уральских селах

Новые ФАПы появятся в 11 уральских селах
Новые ФАПы появятся в 11 уральских селах
Сегодня, 11:47Здоровье и экологияФото: pixabay.com
11 модульных зданий фельдшерско-акушерского пункта за 71 миллион рублей закупит минздрав Свердловской области для поселков региона.

Новые здания ФАПов появятся в поселках Половинный, Полдневой, Горный, Маслово, Тугулым, селах Верховино, Скородумское, Большие Карзи, а также в деревнях Оверино, Бутакова и Усть-Баяк.

Подрядчику необходимо поставить модульные здания фельдшерско-акушерского пункта для обслуживания более 800 человек, во всех них должно быть электрическое отопление. В одном из зданий будет дополнительно располагаться стоматологический кабинет. Площадь ФАПов должна составлять не менее 90 квадратных метров. Подрядчику нужно смонтировать здания, подключить к внешним коммуникациям и благоустроить территорию.

В зданиях должна быть автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения, внутренняя отделка, не менее шести окон с рольставнями. Входную группу необходимо оборудовать козырьком и пандусом для маломобильных групп населения. Также в ФАПах должно быть отопление, вентиляция, электрическое освещение и санузел.

В зданиях необходимо предусмотреть ожидальную, кабинет приема, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, стерилизационную, раздевалку для персонала и другие помещения. Также ФАПы необходимо оборудовать не менее пятью бактерицидными облучателями.

Установка планируется до 15 декабря 2021 года, гарантия составляет пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 июня.

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