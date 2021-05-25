Новые ФАПы появятся в 11 уральских селах

Подрядчику необходимо поставить модульные здания фельдшерско-акушерского пункта для обслуживания более 800 человек, во всех них должно быть электрическое отопление. В одном из зданий будет дополнительно располагаться стоматологический кабинет. Площадь ФАПов должна составлять не менее 90 квадратных метров. Подрядчику нужно смонтировать здания, подключить к внешним коммуникациям и благоустроить территорию.