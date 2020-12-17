Жители уральского села добились приезда ФАП вместо УАЗа

Жители уральского села добились приезда ФАП вместо УАЗа

Сегодня, 09:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жители уральского села Липино и деревни Луговая, которые жаловались на то, что единственная медицинская помощь оказывается им в УАЗе, снова смогут получить ее в ФАПе.

На данный момент ремонт передвижного ФАПа уже закончен, он приедет к жителям уже сегодня 17 декабря, сообщает Znak со ссылкой на министерство здравоохранения Свердловской области.

В дальнейшем фельдшерско-акушерский пункт будет приезжать по понедельникам и четвергам.

Кроме того, первичную медико-санитарную помощь жителям сел продолжают оказывать в селе Мироново. Оно располагается в пяти километрах от Липино и Луговой.

Напомним, ранее жители сел записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказали о местной медицине. По их словам, в мае 2020 года в селе был закрыт ФАП, после чего дважды в неделю к ним приезжал передвижной. Однако в начале декабря врач стал приезжать раз в неделю на обычном УАЗе.

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