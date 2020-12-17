Жители уральского села добились приезда ФАП вместо УАЗа

Напомним, ранее жители сел записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказали о местной медицине. По их словам, в мае 2020 года в селе был закрыт ФАП, после чего дважды в неделю к ним приезжал передвижной. Однако в начале декабря врач стал приезжать раз в неделю на обычном УАЗе.