Число «коронавирусных» вызовов в Екатеринбурге снизилось на 60%

Число «коронавирусных» вызовов в Екатеринбурге снизилось на 60%

Сегодня, 15:57Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Из-за снижения роста заболеваемости, нагрузка на врачей скорой помощи Екатеринбурга снизилось более чем наполовину, сообщает оперативный штаб по Свердловской области.

Бригады переводятся в штатный режим работы.

Как отмечают сотрудники седьмой постанции, работающие с 25 апреля с коронавирусными больными, ситуация изменилась. Нет паники, которая была первое время, многие врачи даже не надевают защитные костюмы на вызовы с температурой. Появилось время на отдых и обед.

По словам заведующего подстанцией № 7 Дмитрия Дутлякова, сотрудники отлично справились со своей задачей и сейчас приступают к своим обычным обязанностям.

Напомним, что в Свердловской области в октябре начнется вакцинация от коронавируса.

Stories:
КоронавирусЕкатеринбург
Related news:
скорая помощьврачикоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы