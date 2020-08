Число «коронавирусных» вызовов в Екатеринбурге снизилось на 60%

Из-за снижения роста заболеваемости, нагрузка на врачей скорой помощи Екатеринбурга снизилось более чем наполовину, сообщает оперативный штаб по Свердловской области.

Бригады переводятся в штатный режим работы. Как отмечают сотрудники седьмой постанции, работающие с 25 апреля с коронавирусными больными, ситуация изменилась. Нет паники, которая была первое время, многие врачи даже не надевают защитные костюмы на вызовы с температурой. Появилось время на отдых и обед. По словам заведующего подстанцией № 7 Дмитрия Дутлякова, сотрудники отлично справились со своей задачей и сейчас приступают к своим обычным обязанностям. Напомним, что в Свердловской области в октябре начнется вакцинация от коронавируса. Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Свердловской области

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter