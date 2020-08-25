Число «коронавирусных» вызовов в Екатеринбурге снизилось на 60%

Как отмечают сотрудники седьмой постанции, работающие с 25 апреля с коронавирусными больными, ситуация изменилась. Нет паники, которая была первое время, многие врачи даже не надевают защитные костюмы на вызовы с температурой. Появилось время на отдых и обед.