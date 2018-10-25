Ущерб от незаконной рубки 10 деревьев в Верхних Серьгах составил 285 тысяч рублей

Прокуратура Нижнесергинского района провела проверку по факту незаконной рубки лесных насаждений в квартале 99 выдела 4 Верхнесергинского участкового лесничества. Здесь были срублены 10 деревьев породы сосна и ель объемом более 25 куб. м. Причиненный ущерб оценён в более 285 тысяч рублей.