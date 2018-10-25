Ущерб от незаконной рубки 10 деревьев в Верхних Серьгах составил 285 тысяч рублей
Сегодня, 15:46Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В октябре 2018 года в Верхних Серьгах были незаконно срублены 10 деревьев. Причиненный ущерб оценен в 285 тысяч рублей.
Прокуратура Нижнесергинского района провела проверку по факту незаконной рубки лесных насаждений в квартале 99 выдела 4 Верхнесергинского участкового лесничества. Здесь были срублены 10 деревьев породы сосна и ель объемом более 25 куб. м. Причиненный ущерб оценён в более 285 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей