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Ущерб от незаконной рубки 10 деревьев в Верхних Серьгах составил 285 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Wood 3681918 340

Ущерб от незаконной рубки 10 деревьев в Верхних Серьгах составил 285 тысяч рублей

Сегодня, 15:46Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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