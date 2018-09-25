Пермяк обвиняется в незаконной рубке леса на территории Свердловской области

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге житель Пермского края обвиняется в незаконной рубке леса и действиями ущерба на сумму более 5 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина нанял бригаду лесорубов, которая осуществляла рубку леса в период с января по сентябрь 2016 года. За данный промежуток времени было вырублено более 700 куб. м. деревьев.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, ущерб, причиненный государству, составил более 5 млн рублей.
Также отмечается, что обвиняемый ввел нанятых работников в заблуждение по поводу законности совершаемых ими действий. Обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы. Дело направлено в суд.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей