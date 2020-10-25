Екатеринбурженка пожаловалась на врачей из-за двухнедельного выявления пневмонии

Екатеринбурженка пожаловалась на врачей из-за двухнедельного выявления пневмонии

Вчера, 17:30Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Жительница Екатеринбурга пожаловалась, что у её пожилой матери выявили воспаление легких только через две недели после первого обращения к врачам, пишет E1.

По словам дочери, маму отправляли от одного врача к другому.

Около двух недель назад появилась температура. Нами была вызвана бригада «скорой», но врачи сказали, что на коронавирус это непохоже и не стали проводить аускультацию. Через день пришел врач и выписал антибиотик, который не помогал. Спустя уже пять дней с момента заболевания мы еще раз вызвали медсотрудника, который выписал другой антибиотик и направление на флюорографию, рассказывает женщина.

На снимке выявили наличие в легких жидкости и направили пульмонологу, который отправил домой вызывать «скорую».

Мы кое-как дозвонились в службу к обеду, а сама бригада подъехала к 23.00. Отвезли в больницу № 14, где на КТ не выявили воспаление легких, а затем в ГБ № 23, в которой на третий день госпитализации на компьютерной томографии выявили пневмонию. К тому моменту мама уже две недели болела. Потом нас отправили в больницу № 6, где лежат больные COVID-19 и теперь, если у мамы не было инфекции, то она могла заразиться от других пациентов,поведала дочь больной.

В итоге пожилой женщине назначили антибиотики внутривенно и наблюдают за её состоянием.

Напомним, недавно жители Нижнего Тагила рассказали о «ковидных» отделениях больниц Нижнего Тагила. В санатории «Руш» ужасные условия для личной гигиены, в инфекционной больнице у больных сложности с отдыхом, а в ЦГБ № 1 медики из подручных средств сооружают медицинское оборудование.

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