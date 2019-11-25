В тагильской ДГБ впервые за 16 лет заменят оборудование для эндоскопических операций

Согласно документации закупки, планируется приобретение эндовидеокамеры, эндоскопической светодиодной лампы, видеомонитора, инсуффлятора, шланга газовйй высокого давления, кабелей, фильтров, трубок и эндоскопа. Как рассказала TagilCity.ru начальник отдела охраны труда Татьяна Захарова, аппаратуру не обновляли с 2003 года. Эндоскопическое оборудование не раз выходило из строя. Усовершенствованную модель установят в детской больнице на улице Кузнецкого, 10.