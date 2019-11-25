В тагильской ДГБ впервые за 16 лет заменят оборудование для эндоскопических операций
Сегодня, 25 ноября, департамент государственных закупок Свердловской области разместил аукцион на покупку комплекта лапароскопического оборудования для детской хирургии. Комплекс приобретут за 10,4 миллиона рублей для нижнетагильской Детской городской больницы .
Согласно документации закупки, планируется приобретение эндовидеокамеры, эндоскопической светодиодной лампы, видеомонитора, инсуффлятора, шланга газовйй высокого давления, кабелей, фильтров, трубок и эндоскопа. Как рассказала TagilCity.ru начальник отдела охраны труда Татьяна Захарова, аппаратуру не обновляли с 2003 года. Эндоскопическое оборудование не раз выходило из строя. Усовершенствованную модель установят в детской больнице на улице Кузнецкого, 10.
Субсидии нам выделила область. Сейчас у нас многое обновляется,сказала Захарова.
Дата окончания подачи заявок — 6 декабря, аукцион состоится 10 декабря.
Напомним, в детской поликлинике на улице Балакинская,16 в Нижнем Тагиле проведут ремонтно-строительные работы в рамках программы «Бережливая поликлиника». Также обновится детское медучреждение на улице Черных, 28.