Названы противопоказания к детской вакцине от COVID-19

Названы противопоказания к детской вакцине от COVID-19
Названы противопоказания к детской вакцине от COVID-19
Сегодня, 18:44Здоровье и экологияФото: 1MI
Стало известно, какие противопоказания есть у вакцины от COVID-19 «Спутник М», предназначенной для вакцинации подростков с 12 до 17 лет. Препарат разрабатывался на базе «Спутника V».

Из инструкции следует, что вакцинация нежелательна, если у ребенка присутствует тяжелая реакция в виде аллергии, острые болезни, а также обострение хронических заболеваний. В данных случаях необходимо сначала выздороветь, после чего прийти на вакцинацию лишь через 2-4 недели. В процессе болезни ОРВИ или острыми инфекционными заболеваниями ЖКТ прививаться стоит лишь тогда, когда нормализуется температура тела. Также запрещается ставить препарат, если у ребенка присутствует гиперчувствительность к любому из компонентов, пишет ТАСС.

Отмечается, что также нужно относиться в вакцине с осторожностью, если диагностированы хронические заболевания печени, почек и эндокринной системы.

Напомним, власти Екатеринбурга сообщили, когда в прививочных пунктах вакцинироваться смогут не только взрослые, но и подростки. Именно этот вопрос больше всего интересует граждан после регистрации «Спутника М».

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Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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