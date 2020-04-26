Минздрав РФ закрыл Свердловский госпиталь для ветеранов войн на карантин

При этом приостановлена только работа поликлиники, а плановая госпитализация продолжается в обычном режиме. Закрытие на карантин госпиталя произошло «для безопасности пациентов».

В оперативном штабе порталу 66.RU сообщили, что в медучреждении прошли противоэпидемические мероприятия. По поводу случаев заболевания среди пациентов или сотрудников ничего не сообщили.