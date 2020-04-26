Минздрав РФ закрыл Свердловский госпиталь для ветеранов войн на карантин
Вчера, 22:46Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловский госпиталь для ветеранов войн закрылся на карантин по распоряжению Минздрава. Такая информация размещена на официальном сайте медицинской организации.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
При этом приостановлена только работа поликлиники, а плановая госпитализация продолжается в обычном режиме. Закрытие на карантин госпиталя произошло «для безопасности пациентов».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: скриншот с сайта Госпиталя для ветеранов войн
В оперативном штабе порталу 66.RU сообщили, что в медучреждении прошли противоэпидемические мероприятия. По поводу случаев заболевания среди пациентов или сотрудников ничего не сообщили.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей