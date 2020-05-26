На тестирование вакцины от коронавируса подали заявки сотни добровольцев

Тестирование специалисты начнут проводить в конце июня. Об этом рассказали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Отмечается, что в клинические исследования включаются только те люди, у которых верифицирован диагноз «здоров» по данным обследования. В расчет принимается даже индекс массы тела. Кроме того, в исследование не будут включены те, кто имеет противопоказания к введению вакцин. Их насчитывается 22, в том числе беременность, кормлению грудью, хронических заболеваний и так далее.

Согласно проекту протокола, для проведения вакцинации испытуемые будут на сутки помещены в стационар. При отсутствии отрицательных явлений выписка будет произведена на следующий день. Однако в течение семи дней участники будут находиться под амбулаторным наблюдением.

За участие в испытаниях добровольцам будет выплачиваться вознаграждение. Более того, в течение полугода после проведения процедуры они будут находиться у врача-исследователя.