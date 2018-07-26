Риск заражения вирусом Коксаки в Свердловской области вырос в жаркий период

Роспотребнадзор Свердловской области предупреждает жителей региона о возрастающих рисках заражения энтеровирусом из-за жары и купания в водоемах.

За первое полугодие 2018 года в Свердловской области зарегистрировано 60 случаев заболевания вирусом Коксаки, что на 6% ниже показателя 2017 года и в 1,2 раза меньше среднемноголетнего.

35% случаев заражения составила экзантема, 32% - герпангины, 33% - энтеровирусные менингиты. Больные выявлены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, Верхней Пышме, Ирбите, Арамальском, Верхнесалдинском и Серовском городских округах.

Все типы вируса ранее встречались на территории Уральского региона. Рост заболеваемости зафиксирован в июне 2018 года. Медики считают, что это обусловлено сезонными особенностями.