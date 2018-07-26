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Средняя продолжительность жизни в Свердловской области увеличилась до 71 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Newsbel.by 17.05.2018 nzlyujzdoehmekgwkmnutick2qhabluy

Средняя продолжительность жизни в Свердловской области увеличилась до 71 года

Сегодня, 11:45Здоровье и экология
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