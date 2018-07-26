Средняя продолжительность жизни в Свердловской области увеличилась до 71 года
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25 июля 2018 года на заседании правительства Свердловской области заявили, что средняя продолжительность жизни увеличилась на 4 года.
Источник: «Вечерний Екатеринбург»
Этот показатель составляет сегодня 71 год.
Свердловскстат сообщает, что 104 тысячи мужчин и 280 тысяч женщин в Свердловской области дожили до этого возраста.
Министр экономики и территориального развития региона Александр Ковальчик считает, что одной из причин смертности жителей региона являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Кроме того, внешние обстоятельства также влияют на смертность населения области.
Количество смертей от внешних факторов снизилось на 15%, а от болезней – на 3%.
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