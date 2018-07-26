Средняя продолжительность жизни в Свердловской области увеличилась до 71 года

Этот показатель составляет сегодня 71 год.

Свердловскстат сообщает, что 104 тысячи мужчин и 280 тысяч женщин в Свердловской области дожили до этого возраста.

Министр экономики и территориального развития региона Александр Ковальчик считает, что одной из причин смертности жителей региона являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Кроме того, внешние обстоятельства также влияют на смертность населения области.