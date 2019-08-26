За «бунтом» тагильских хирургов следит уже вся страна. Насколько всё плохо?

Из Демидовской больницы в течение 2019 года уволились несколько специалистов. Тогда были приняты меры по изменению маршрутизации пациентов — больных направляли в ГБ № 1 и № 4.

Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников, комментируя TagilCity.ru уход врачей, тогда пояснил, что нагрузка на врачей хирургического профиля всегда была высокой. По его словам, зарплата хирурга составляет 100 тысяч рублей в зависимости от нагрузки.

Из Демидовской больницы уволилось сразу несколько хирургов. «Операции делать некому»

6 августа стало известно, что врачи Демидовской больницы написали коллективное письмо главе Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения Андрею Цветкову, поскольку контроль за медициной в муниципалитетах осуществляется региональными властями. В письме медики написали о том, что в больнице не хватает персонала, и врачи вынуждены работать сразу в нескольких отделениях. После того, как стало известно об увольнениях, региональный Минздрав начал проверку.

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Через три недели шесть хирургов ЦГБ № 1 написали заявления об увольнении. Причиной медики также назвали размер зарплаты и повышенную нагрузку. При этом заведующий первым хирургическим отделением Юрий Изотеев подчеркнул, что в Минздраве знают о несоответствии нагрузки и оплаты труда, но предлагают подождать до октября.

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После известия об увольнении врачей, больных в Нижнем Тагиле стали направлять в ГБ № 4 на Тагилстрое. Из Министерства здравоохранения в город направили комиссию, которая должна разобраться в ситуации. Как рассказали медики, представители комиссии Минздрава убеждали врачей не увольняться, уверяя, что в скором времени ситуация изменится к лучшему. Из-за сложившийся ситуации министр здравоохранения Андрей Цветков был в срочном порядке отозван из отпуска. Он поручил направить в Нижний Тагил хирургов из Екатеринбурга для оказания помощи пациентам.

Из-за того, что на врачей ГБ № 4 увеличилась нагрузка, появились слухи о том, что врачи этой больницы также собираются увольняться. Однако главврач больницы Константин Аникин опроверг эту информацию, заверив, что медики наоборот настроены решительно, так как лечить тагильчан больше некому.

Ни одного заявления — ни от хирургов, ни от кого-либо ещё — нет. У нас ни то что не думают об этом, а наоборот говорят, что надо всё равно людям помощь оказывать, что бы ни случилось — в сложной ситуации мы должны сплотиться и работать, сказал Аникин.

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26 августа стало известно, что информация о ситуации с увольнением врачей дошла до президента России Владимира Путина. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, Министерства здравоохранения, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что правительство не уполномочено проводить проверки — этим должен заниматься региональной Минздрав.

Проверка Минздрава не выявила нарушений в начислении зарплаты медиков, также 26 августа пресс-секретарь регионального Минздрава заявил о том, что один из хирургов ГБ № 1 решил не увольняться.

По факту массовых увольнений хирургов прокуратура Свердловской области начала проверку.

Прокуратура проверит тагильские больницы после массового увольнения хирургов

На данный момент в городе восстановлена маршрутизация лечения хирургических больных. Четыре хирурга из Екатеринбурга приступили к обязанностям в Демидовской больнице. Еще одного принимают на работу. Во всех трех стационарах в круглосуточном режиме идет прием пациентов, которые нуждаются в операциях.

27 августа в Нижнем Тагиле пройдет совещание, касающееся сложившейся ситуации с медиками. В город приедут министр здравоохранения, заместитель губернатора Павел Креков и представители общественных организаций.