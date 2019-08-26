За «бунтом» тагильских хирургов следит уже вся страна. Насколько всё плохо?
Хирурги двух больниц в Нижнем Тагиле этим летом написали заявления на увольнение в связи с маленькими зарплатами, большой загруженностью и отсутствием современного оборудования для лечения больных.
Из Демидовской больницы в течение 2019 года уволились несколько специалистов. Тогда были приняты меры по изменению маршрутизации пациентов — больных направляли в ГБ № 1 и № 4.
Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников, комментируя TagilCity.ru уход врачей, тогда пояснил, что нагрузка на врачей хирургического профиля всегда была высокой. По его словам, зарплата хирурга составляет 100 тысяч рублей в зависимости от нагрузки.
6 августа стало известно, что врачи Демидовской больницы написали коллективное письмо главе Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения Андрею Цветкову, поскольку контроль за медициной в муниципалитетах осуществляется региональными властями. В письме медики написали о том, что в больнице не хватает персонала, и врачи вынуждены работать сразу в нескольких отделениях. После того, как стало известно об увольнениях, региональный Минздрав начал проверку.
Через три недели шесть хирургов ЦГБ № 1 написали заявления об увольнении. Причиной медики также назвали размер зарплаты и повышенную нагрузку. При этом заведующий первым хирургическим отделением Юрий Изотеев подчеркнул, что в Минздраве знают о несоответствии нагрузки и оплаты труда, но предлагают подождать до октября.
После известия об увольнении врачей, больных в Нижнем Тагиле стали направлять в ГБ № 4 на Тагилстрое. Из Министерства здравоохранения в город направили комиссию, которая должна разобраться в ситуации. Как рассказали медики, представители комиссии Минздрава убеждали врачей не увольняться, уверяя, что в скором времени ситуация изменится к лучшему. Из-за сложившийся ситуации министр здравоохранения Андрей Цветков был в срочном порядке отозван из отпуска. Он поручил направить в Нижний Тагил хирургов из Екатеринбурга для оказания помощи пациентам.
Из-за того, что на врачей ГБ № 4 увеличилась нагрузка, появились слухи о том, что врачи этой больницы также собираются увольняться. Однако главврач больницы Константин Аникин опроверг эту информацию, заверив, что медики наоборот настроены решительно, так как лечить тагильчан больше некому.
Ни одного заявления — ни от хирургов, ни от кого-либо ещё — нет. У нас ни то что не думают об этом, а наоборот говорят, что надо всё равно людям помощь оказывать, что бы ни случилось — в сложной ситуации мы должны сплотиться и работать, сказал Аникин.
26 августа стало известно, что информация о ситуации с увольнением врачей дошла до президента России Владимира Путина. Ситуацию прокомментировали в Кремле.
Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, Министерства здравоохранения, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что правительство не уполномочено проводить проверки — этим должен заниматься региональной Минздрав.
Проверка Минздрава не выявила нарушений в начислении зарплаты медиков, также 26 августа пресс-секретарь регионального Минздрава заявил о том, что один из хирургов ГБ № 1 решил не увольняться.
По факту массовых увольнений хирургов прокуратура Свердловской области начала проверку.
На данный момент в городе восстановлена маршрутизация лечения хирургических больных. Четыре хирурга из Екатеринбурга приступили к обязанностям в Демидовской больнице. Еще одного принимают на работу. Во всех трех стационарах в круглосуточном режиме идет прием пациентов, которые нуждаются в операциях.
27 августа в Нижнем Тагиле пройдет совещание, касающееся сложившейся ситуации с медиками. В город приедут министр здравоохранения, заместитель губернатора Павел Креков и представители общественных организаций.
По поручению губернатора мы с министром здравоохранения и представителями общественных организаций, в частности, ОНФ завтра с утра выедем в Нижний Тагил, чтобы лично переговорить с врачами, с руководством больниц. В первую очередь, обсудим вопрос нагрузки на специалистов. Будем разбираться самым серьёзным образом, чтобы на совещании представить губернатору пути решения этого вопроса — системные меры, чтобы не повторилась ситуация впредь, в том числе возможные дополнения к условиям оплаты труда. Минздрав Свердловской области несколько дней назад начал свою проверку, и сегодня непрерывное оказание хирургической помощи в городе обеспечено, сказал Павел Креков.