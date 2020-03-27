Жительницу села Покровское госпитализировали с подозрением на коронавирус

Женщину поместили в больницу в Каменске-Уральском. Известно, что она вернулась с Кубы, и у нее поднялась высокая температура.

Сегодня глава свердловского Роспотребнадора Дмитрий Козловских сообщил, что в Каменске-Уральском действительно находится пациент с подозрением на коронавирус.

Ранее сообщалось, что помимо Екатеринбурга люди с подозрением на коронавирус есть в 11 городах региона. Всего в Свердловской области 234 человека находятся в медучреждениях с подозрением на коронавирус. Подтвержден диагноз у 20 свердловчан.