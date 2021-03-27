Систему мониторинга погоды под Нижним Тагилом установит московская компания

Систему мониторинга погоды под Нижним Тагилом установит московская компания

Сегодня, 16:18Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Определен подрядчик по установке системы мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения под Нижним Тагилом, согласно данным сайта госзакупок.

Московская компания АО «Трасском» снизила начальную сумму контракта на 29 тысяч рублей и стала победителем, которого определили 26 марта. Подрядчик установит систему мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения на 61-м километре автомобильной дороги Нижний Тагил — поселок Висимо-Уткинск — деревня Усть-Утка за 5,84 миллиона рублей.

Система должна автоматически собирать, обрабатывать, хранить и передавать информацию о прогнозе погоды. Планируется автоматизировать процесс управления содержания сети автодорог Свердловской области. Завершить работы необходимо до 1 июля 2021 года.

АО «Трасском» ведет деятельность на рынке информационных технологий с 1999 года. Компания обладает большим опытом внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИСТ) в различных регионах России и активно участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», согласно данным официального сайта компании.

Напомним, ГКУ СО «Управление автодорог» разместило объявление по поиску подрядчика на установку системы повторно, так как в декабре 2020 года подрядчик не был определен.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024ЭксклюзивНижний Тагил
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