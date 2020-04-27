Роспотребнадзор обнаружил 63 нарушения в нижнетагильской поликлинике № 3
В ходе проверки Роспотребнадзора, которая проходила в марте этого года, в нижнетагильской городской поликлинике № 3 было обнаружено 63 нарушения, среди которых: проблемы с медицинскими книжками сотрудников, с отчётными документами, а также многочисленные недочёты в эксплуатациеи медицинского оборудования.
Также сообщается, что в кабинетах и помещениях на третьем этаже наблюдаются дефекты стен. В части помещений больницы проверяющие отметили недостаток освещения. Также, на момент проведения обследования, 18 марта, в больнице отсутствует кабинет врача-эндоскописта. Во многих случаях отсутствуют маркировки, а также есть недочёты в санобработке. Также из результатов проверки стало известно, что медицинский персонал ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 3» не привит против ветряной оспы.
На момент публикации TagilCity.ru получить оперативный комментарий от руководства больницы не удалось — главный врач Лариса Запольская и ее заместитель по клинико-экспертной работе Екатерина Глухова не отвечают на рабочие телефоны.
Напомним, в конце марта стало известно, что Департамент государственных закупок Свердловской области ищет поставщика двух аппаратов искусственной вентиляции легких для городской поликлиники № 3 в Нижнем Тагиле. Сумма контракта — 1,3 миллиона рублей. В поликлинике тогда заявили, что приобретение аппарата ИВЛ не связано с распространением коронавируса.