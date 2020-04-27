Роспотребнадзор обнаружил 63 нарушения в нижнетагильской поликлинике № 3

Также сообщается, что в кабинетах и помещениях на третьем этаже наблюдаются дефекты стен. В части помещений больницы проверяющие отметили недостаток освещения. Также, на момент проведения обследования, 18 марта, в больнице отсутствует кабинет врача-эндоскописта. Во многих случаях отсутствуют маркировки, а также есть недочёты в санобработке. Также из результатов проверки стало известно, что медицинский персонал ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 3» не привит против ветряной оспы.