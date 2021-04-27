Инсулин на 8,1 млн получит Свердловская область

Заявки от поставщиков принимаются до 29 апреля 2021 года.
Лекарственный препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Товар необходимо поставить в течение десяти календарных дней с момента заключения контракта. Остаточный срок годности должен составлять не менее 15 месяцев.
Упаковка и маркировка инсулина должны соответствовать требованиям законодательства РФ, а также международных договоров и актов. Заказчик имеет право проводить выборочную проверку поставляемого товара, в том числе после его приемки. Если по результатам определяется, что препарат не соответствует требованиям контракта, товар забраковывается, при этом поставщик обязан заменить всю забракованную серию.
Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2021 года.
Напомним, инфекционная больница Нижнего Тагила объявила закупку на препараты от артрита на сумму 33 миллиона рублей. Лекарства должны поставляться в медучреждение партиями, срок исполнения заявки составляет не более пяти рабочих дней.