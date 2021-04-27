Инсулин на 8,1 млн получит Свердловская область

Упаковка и маркировка инсулина должны соответствовать требованиям законодательства РФ, а также международных договоров и актов. Заказчик имеет право проводить выборочную проверку поставляемого товара, в том числе после его приемки. Если по результатам определяется, что препарат не соответствует требованиям контракта, товар забраковывается, при этом поставщик обязан заменить всю забракованную серию.