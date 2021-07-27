Новые мусоровозы выйдут на маршруты в шести городах Свердловской области

19 новых мусоровозов в скором времени приступят к работе в городах, расположенных на севере Свердловской области. Все автомобили оснащены современной системой задней загрузки кузова и имеют высокий коэффициент уплотнения отходов.

19 единиц спецтехники приступят к работе в Верхотурском, Волчанском, Североуральском, Серовском и Гаринском городских округах в 2021 году. Из 20 новых единиц техники два самосвала приступят к работе в Нижнем Тагиле. Один мусоровоз с универсальным захватным устройством, которое позволяет проводить очистку евроконтейнеров и бункеров, будет запущен в работу в Верхотурском ГО. Надо отметить, все поступившие мусоровозы оснащены современной системой задней загрузки кузова, а также имеют высокий коэффициент уплотнения отходов. Данные функции позволят увеличить объем вывозимого мусора и минимизировать просыпание отходов, рассказали в пресс-службе ООО «Компания «Рифей». Мусоровозы с задней загрузкой очень удобно применять для обслуживания потребителей в частном секторе, так как такой мусоровоз можно заполнять не только из контейнеров, но и вручную,отметил исполнительный директор компании Федор Потапов. Напомним, еще 137 новых контейнерных площадок в Нижнем Тагиле, Гаринском, Верхотурском и Новолялинском городских округах, принял на обслуживание региональный оператор «Рифей» в 2021 году. Все построенные объекты оснащены современным контейнерным оборудованием. 137 новых контейнерных площадок принял на обслуживание регоператор «Рифей»

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter