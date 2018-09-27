Врачи Екатеринбурга предупреждают об угрозе «свиного гриппа» зимой 2018 года
Зимой 2018 года в Екатеринбурге ожидается преобладание гриппа H1N1.
Медики Екатеринбурга предполагают, что зимой 2018 года в городе будет преобладать грипп H1N1.
Главный эпидемиолог Александр Харитонов сообщает, что «свиной грипп», как в народе называют данную разновидность гриппа, в первую очередь поражает детей и людей с хроническими заболеваниями.
Сложность данного заболевания в том, что он способствует развитию дыхательной недостаточночти. По мнению специалистов, определяющее значение имеет своевременное обращение за медицинской помощью.
Всплеск заболеваемости ожидается со второй половины декабря и продлится 6-7 недель.
В настоящий момент в Екатеринбурге не зарегистрировано случаев гриппа. Прививочная компания, развернувшаяся в городе, продлится до 16 ноября. Планируется привить около 750 тыс. жителей уральской столицы, информирует Znak.