Четыре аппарата для процедуры гемодиализа появились в Демидовской ГБ Нижнего Тагила
Сегодня, 20:00Здоровье и экологияФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Четыре аппарата для процедуры гемодиализа появились в нефрологическом центре Демидовской ГБ Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
4 аппарата Artis были доставлены в больницу. С 25 января новое оборудование начало функционировать. Подобных аппаратов нет ни в одном медучреждении региона.
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Медики больницы прошли специальное обучение по работе с оборудованием для процедуры гемодиализа, информирует администрация Нижнего Тагила.
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