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Четыре аппарата для процедуры гемодиализа появились в Демидовской ГБ Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четыре аппарата для процедуры гемодиализа появились в Демидовской ГБ Нижнего Тагила

Сегодня, 20:00Здоровье и экологияФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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