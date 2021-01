В ГБ №4 Нижнего Тагила пройдет день COVID-вакцинации без записи

В Нижнем Тагиле жители смогут поставить прививку от коронавируса без предварительной записи, рассказали TagilCity.ru в ГБ № 4.

30 января 2021 года с 08.00 до 12.00 в Городской больнице № 4 любой желающий сможет поставить прививку от коронавируса без предварительной записи. Отмечается, что будет использоваться вакцина «Спутник V». Врачи будут вести прием всех желающих, независимо от места жительства. Из документов гражданам необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Напомним, с февраля 2020 года жители Нижнего Тагила смогут поставить прививки в шести медицинских учреждениях города. Во всех больницах доступна онлайн-запись. Тагильчане с начала февраля смогут привиться от COVID-19 в шести поликлиниках города

