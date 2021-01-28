В ГБ №4 Нижнего Тагила пройдет день COVID-вакцинации без записи

В ГБ №4 Нижнего Тагила пройдет день COVID-вакцинации без записи

Сегодня, 13:32Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле жители смогут поставить прививку от коронавируса без предварительной записи, рассказали TagilCity.ru в ГБ № 4.

30 января 2021 года с 08.00 до 12.00 в Городской больнице № 4 любой желающий сможет поставить прививку от коронавируса без предварительной записи.

Отмечается, что будет использоваться вакцина «Спутник V». Врачи будут вести прием всех желающих, независимо от места жительства.

Из документов гражданам необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС.

Напомним, с февраля 2020 года жители Нижнего Тагила смогут поставить прививки в шести медицинских учреждениях города. Во всех больницах доступна онлайн-запись.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
вакцинацияпрививкаНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы