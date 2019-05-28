Специалисты областного минприроды проверят Черноисточинское водохранилище

Процедуры обследования начались в мае и закончатся в сентябре 2019 года. Прибрежные зоны рек исследуют в тех районах, где располагаются населенные пункты. Прибрежные территории озер – на всем периметре.

Специалисты проверят, каким образом выполняются мероприятия по очистке берегов от мусора. Особое внимание будет уделено нижнетагильскому Черноисточинскому водохранилищу, где ежемесячно будут проходить проверки. Также прибрежные зоны будут обследованы на озере Таватуй и Балтым, которые также располагаются на особо охраняемых природных территориях.