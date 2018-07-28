Лимит по отстрелу диких животных установлен в Свердловской области
Сегодня, 14:40Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На сайте Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области опубликовали указ об установлении лимитов по отстрелу диких животных на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года.
Источник: Znak.com
Согласно документу, самое большое допустимое количество отстрелянных животных допускается для особей бурых медведей – 10,93% от всего поголовья (или 494 особи).
На втором месте по допустимому количеству отстрелянных особей расположился соболь – 10,74% (или 681 особь).
Среди остальных представителей дикого мира природы: косули – 9% (3500 особей), барсуки – 6,26% (408 особей), лось – 5,88% (2638 особей), рысь – 2,83% (21 особь).
Материалы по теме
Незаконный отстрел четырех косуль в Свердловской области обошелся 20-летнему браконьеру в 400 000 рублей и 300 часов обязательных работ
Свердловская областьживотныеприродаохрана природыдепартаментотстрелмедведьприродоохранное законодательстводикий зверь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей