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Неизвестные перекопали земли у дамбы в Черноисточинске под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неизвестные перекопали земли у дамбы в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Сегодня, 15:42Здоровье и экология
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