Неизвестные перекопали земли у дамбы в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Перекоп прохода со стороны пруда близ частных домов был обнаружен в воскресенье 26 августа. Нарушение выявил общественный деятель Андрей Волегов.

У недавно восстановленного «тела» дамбы обнаружен перекоп прохода со стороны пруда. Рядом с дамбой обнаружен перекоп с поднятием трубы, выполняющей функцию переливной, между водными телами, расположенными вдоль дамбы со стороны поселка Черноисточинск,пояснил Андрей Волегов.

Общественник вечером того же дня написал обращение в природоохранную прокуратуру. Днём позже оно было рассмотрено ведомством, которое признало факт незаконным и передало материалы в полицию.

Полиция должна выяснить, кто совершил незаконные действия на гидротехническом сооружении, коим является эта дамба. После этого будет решён вопрос о привлечении лиц к установленной законом ответственности, отметил природоохранный прокурор Денис Исаков в беседе с TagilCity.ru.

В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» в разговоре с TagilCity.ru сообщили, что правоохранители в скором времени возьмут дело в работу.

Природоохранный прокурор сообщил, что речь идёт о ст.7.7 КоАП РФ (повреждение гидротехнических сооружений) и часть 4 ст.8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение).

По словам Дениса Исакова, произведённые действия могут повлечь за собой нарушение гидрологического режима в отводном канале, который проходит за дамбой.

Дамба является ограждающим сооружением, оно не позволяет стокам, идущим с прибрежной части посёлка, попадать напрямую в водохранилище. Вода может пойти переливом, могут вливаться гнилостные отходы напрямую в водохранилище,пояснил природоохранный прокурор.

Помимо того, что ситуация угрожает экологической безопасности водохранилища, нарушители нанесли материальный вред. Так, в 2017 году дамба была восстановлена с привлечением многомиллионных сумм.