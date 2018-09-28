Усиление ветра до 25 м/с ожидается в Нижнем Тагиле 29 сентября

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Метеорологи предупреждают о возможном усилении ветра до 25 м/с на территории Свердловской области 29 сентября.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экстренное предупреждение о возможном усилении ветра до 25 м/с днем и вечером 29 сентября объявлено на территории Свердловской области.
При возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий специалисты МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» просят информировать по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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