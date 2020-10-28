В Свердловской области за сутки выявлено почти три сотни случаев заражения COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено почти три сотни случаев заражения COVID-19

Сегодня, 12:52Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за сутки с 27 по 28 октября был выявлен 291 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге. Там инфекция подтверждена у 115 человек. Остальные заболевшие являются жителями 34 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила.

В общей сложности за время пандемии в Свердловской области выявили 35 360 случаев коронавируса.

Отмечается, что 273 человека на данный момент находятся в тяжелом состоянии, из них 220 человек находятся в реанимации, в том числе 147 — подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 991 пациент находится в состоянии средней тяжести.

По выздоровлению из больниц за сутки было выписано 323 человек. Всего вылечившихся насчитывается 27 397 человек.

Также подтверждено четыре летальных случая. В общей сложности в регионе от коронавируса с начала пандемии скончались 752 человека.

Напомним, в России за сутки было подтверждено более 16,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число зараженных достигло 1,5 миллиона человек, из них 1,1 миллиона пациентов уже выздоровели, еще 26,9 тысячи — скончались.

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