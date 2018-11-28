Два детских сада и школа закрыты в Свердловской области из-за ОРЗ
На территории Свердловской области с 19 по 25 ноября медики зарегистрировали 23,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это привело к полной приостановке обучения в 1 школе и 2-х детских садах региона.
В течение недели, с 19 по 25 ноября, свердловские врачи зарегистрировали около 24 тыс. заболевших ОРВИ. На Екатеринбург приходится примерно половина от этого количества – 11,6 тыс. случаев.
22 ноября была приостановлена работа в двух детских садах в Белоярском и Тугулымском городских округах и в одной школе в Махневском муниципалитете, сообщает «Областная газета». Также частичный карантин введён в 69 дошкольных учреждениях и в 9 школах региона. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области отмечает, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ находится под контролем ведомства.
Параллельно на Среднем Урале продолжается прививочная кампания. На 23 ноября число привившихся уральцев составляет 1,4 млн человек. 35,5% населения региона охвачено вакцинопрофилактикой.