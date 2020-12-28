Красноуфимцы устроили пятикилометровый пикет против строительства мусорного завода

Красноуфимцы устроили пятикилометровый пикет против строительства мусорного завода

Сегодня, 15:20Здоровье и экологияPhoto: скриншот видео на YouTube
Жители Красноуфимска выстроились на трассе в пятикилометровый пикет против строительства мусоросортировочного комплекса.

Общественник-эколог Андрей Волегов рассказал в беседе с редакцией TagilCity.ru, что получил фото и видео материалы в минувшие выходные.

Жители недовольны, хотя на прошлой неделе был суд, который вынес решение о приостановлении строительства мусорного полигона. Там не менее горожане вышли на пятикиломеровый пикет и обещают 31 декабря сделать подарок губернатору, правда пока не говорят в каком виде,пояснил Волегов.

Суд удовлетворил иск мэра Красноуфимска Вадима Артемьевских к региональному оператору по обращению с отходами ООО «ТБО «Экосервис» о признании недействительным договора концессии о строительстве завода. Оператор подал встречный иск к администрации на 68 миллионов рублей за средства, вложенные в строительство завода.

Video:Страница Андрея Волегова на YouTube

Напомним, вопрос о строительстве мусоросортировочного завода мощностью 100 тысяч тонн в год и полигон мощностью 50 тысяч тонн в год решается уже несколько лет. Общественники недовольны местом, которое выбрано под строительство. Участок выделен рядом с детским лагерем и месторождением подземных вод.

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