Красноуфимцы устроили пятикилометровый пикет против строительства мусорного завода

Напомним, вопрос о строительстве мусоросортировочного завода мощностью 100 тысяч тонн в год и полигон мощностью 50 тысяч тонн в год решается уже несколько лет. Общественники недовольны местом, которое выбрано под строительство. Участок выделен рядом с детским лагерем и месторождением подземных вод.