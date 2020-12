В Красноуфимске остановлено строительство мусорного полигона

Арбитражный суд удовлетворил иск мэра Красноуфимска Вадима Артемьевских к региональному оператору по обращению с отходами ООО «ТБО «Экосервис».

При этом оператор подал к мэрии встречный иск. Его сумма составила 68 рублей. Компания потребовала вернуть вложенные в строительство завода средства. Ранее глава города потребовал признать недействительным договор концессии о строительстве завода по переработке ТБО, а также заплатить 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации за то, что проект сорван. Администрация считает, что коммерсанты задолжали за аренду с 2017 года. В результате судом был удовлетворен иск городской администрации, а во встречном — отказано, пишет ЕАН. Решение в законную силу не вступило, а потому «Экосервис» планирует подавать апелляцию. Напомним, общественники уже несколько лет обращают внимание на то, что участок для строительства мусорного завода был выделен рядом с детским лагерем и сельскохозяйственными землями, которые используются по прямому назначению. Активисты утверждают, что против завода они ничего не имеют, однако просят подобрать для него более подходящее место.

