В Красноуфимске остановлено строительство мусорного полигона

Напомним, общественники уже несколько лет обращают внимание на то, что участок для строительства мусорного завода был выделен рядом с детским лагерем и сельскохозяйственными землями, которые используются по прямому назначению. Активисты утверждают, что против завода они ничего не имеют, однако просят подобрать для него более подходящее место.