В Нижнем Тагиле два раза за десять дней зафиксировано превышение ПДК формальдегида, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Индекс 2,0 ПДК было зафиксирован 23 декабря и 1,2 ПДК 22 декабря. Формальдегид относится ко второму классу опасности. Он оказывает пагубное воздействие на слизистую оболочку, вызывает слезоточивость и может привести к отёку гортани. Превышение ПДК и ответ Куйвашева о выбросах: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле Напомним, в ходе замеров редакцией TagilCity.ru в Нижнем Тагиле, проведенных 28 декабря, было выявлено превышение ПДК диоксида азота в 6,5 раза и формальдегида в 1,2 раза. Превышение ПДК диоксида азота и формальдегида: замеры воздуха от TagilCity 28 декабря

