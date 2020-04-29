В России количество зараженных коронавирусом достигло почти 100 тысяч человек
Сегодня, 12:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным с 28 на 29 апреля в России зарегистрировано 5841 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество заболевших в стране достигло 99 399 человек.
За сутки из больниц было выписано 1830 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровело 10286 человек.
Количество летальный случаев возросло до 972 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 108 пациентов.
Кроме того, под медицинским наблюдением остается почти 200 тысяч россиян.
В Свердловской области зарегистрировано 90 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 629 человек.
Напомним, вчера Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил, что с 1 по 11 мая продлен режим самоизоляции. Все дни объявлены нерабочими.
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