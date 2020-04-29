В России количество зараженных коронавирусом достигло почти 100 тысяч человек

Общее количество заболевших в стране достигло 99 399 человек.

За сутки из больниц было выписано 1830 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровело 10286 человек.

Количество летальный случаев возросло до 972 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 108 пациентов.

Кроме того, под медицинским наблюдением остается почти 200 тысяч россиян.

В Свердловской области зарегистрировано 90 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 629 человек.