Роскачество сообщило о патогенных бактериях в мясном фарше на уральских предприятиях

При проверке фарша учитывались 68 показателей, по результатам исследования в продукции найдены бактерии, превышение нормы антибиотиков и несоответствие стандартам качества.

В мясном фарше торговых марок «Мясницкий ряд» и »Мясновъ» найден патогенный микроорганизм, вызывающий листериоз. В пробах фарша челябинской компании «Ариант» зафиксировано превышение допустимого количества антибиотиков в 20 раз. Аналогичный показатель зафиксирован в пробах торговой марки «Рестория». Фарш свердловского бренда «Хороший вкус» оказался соответствующим показателям качества. Он признан безопасным для потребителей.