Роскачество сообщило о патогенных бактериях в мясном фарше на уральских предприятиях
Эксперты Роскачества исследовали 17 образцов мясного фарша популярных торговых марок. В двух образцах обнаружились патогенные бактерии, провоцирующие развитие пищевого заболевания, пишет Ура.ру.
При проверке фарша учитывались 68 показателей, по результатам исследования в продукции найдены бактерии, превышение нормы антибиотиков и несоответствие стандартам качества.
В мясном фарше торговых марок «Мясницкий ряд» и »Мясновъ» найден патогенный микроорганизм, вызывающий листериоз. В пробах фарша челябинской компании «Ариант» зафиксировано превышение допустимого количества антибиотиков в 20 раз. Аналогичный показатель зафиксирован в пробах торговой марки «Рестория». Фарш свердловского бренда «Хороший вкус» оказался соответствующим показателям качества. Он признан безопасным для потребителей.
Ранее специалисты проверили качество творожных сырков популярных брендов. Оказалось, что половина продукции содержит растительные жиры, еще в части проб обнаружены патогенные бактерии и плесень.