Превышение вредных веществ в воздухе было зафиксировано в Нижнем Тагиле 27 августа
Сегодня, 20:30Здоровье и экология
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В период с 27 по 28 августа в Нижнем Тагиле и Первоуральске было зафиксировано превышение содержания вредных веществ в воздухе.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению экологов, в атмосфере было зафиксировано превышение содержания диоксида серы в 1,2 раза. Выброс произошел 27 августа, его зарегистрировала станция, расположенная на ул. Пархоменко в Нижнем Тагиле.
Кроме того, 28 августа в Первоуральске специалисты зафиксировали превышение нормы диоксида азота в 1,1 раза, сообщает сайт свердловского министерства природных ресурсов и экологии.
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