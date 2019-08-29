В Свердловской области модернизируют паллиативные отделения

На выделенные деньги закупят койки, подъёмники, противопролежневые матрасы, аппаратуру для респираторной поддержки дыхательной системы и другое оборудование. Об этом рассказал главный специалист по паллиативной помощи в регионе Юрий Иушин.

Сегодня в Свердловской области работает 70 кабинетов паллиативной медпомощи. Всего более 300 коек, но необходимо около 450-500 коек.