В Свердловской области модернизируют паллиативные отделения
Сегодня, 19:40Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области на модернизацию паллиативных отделений выделили 380 миллионов рублей. Оснащение оборудованием связано с увеличением числа паллиативных отделений, пишет «Облгазета».
На выделенные деньги закупят койки, подъёмники, противопролежневые матрасы, аппаратуру для респираторной поддержки дыхательной системы и другое оборудование. Об этом рассказал главный специалист по паллиативной помощи в регионе Юрий Иушин.
Сегодня в Свердловской области работает 70 кабинетов паллиативной медпомощи. Всего более 300 коек, но необходимо около 450-500 коек.
29 августа Минздрав и Екатеринбургская епархия подписали соглашение, согласно которому сестры милосердия официально могут помогать людям в паллиативных отделениях области.
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