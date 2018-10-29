Выброс ядовитого газа зафиксирован в Ревде

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Автоматическая станция контроля зафиксировала в Ревде выброс ядовитого газа – диоксида азота. Его концентрация превышена в атмосфере в 1,1 раза.
Замеры воздуха проводились в Ревде в Больничном переулке. Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, предельно допустимая среднесуточная концентрация диоксида азота в воздухе составила 1,1 ПДКсс.
Этот газ является токсичным. В небольших концентрациях он вызывает раздражение дыхательных путей, в больших – отек легких, сообщает «Областная газета».
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