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Выброс ядовитого газа зафиксирован в Ревде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выброс ядовитого газа зафиксирован в Ревде

Сегодня, 13:40Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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