Оперштаб опроверг перепрофилирование поликлиники № 4 Нижнего Тагила под COVID-19

Оперштаб опроверг перепрофилирование поликлинике № 4 на ГГМ в Нижнем Тагиле под больных коронавирусом, пишет ИА «Уральский меридиан».

Кроме того, в ведомстве рассказали для чего предназначены новые места. Койки, которые размещены на базе поликлиники № 4, послужат для организации дневного стационара для больных с неинфекционными заболеваниями. К COVID-19 это не имеет никакого отношения, говорят в оперштабе. Сообщается, что ГП № 4 осуществляет наблюдение за гражданами из обсерватора, болеющими коронавирусной инфекцией в легкой форме или переносящих её без симптомов. Таким образом, организован пост наблюдения, для взятия тестов на наличие COVID-19, отслеживания состояния и иного медсопровождения. Напомним, вчера источник в сфере здравоохранения рассказал TagilCity.ru, что в Городской поликлинике № 4 будут наблюдать пациентов с коронавирусом с легкой и бессимптомной формой заболевания, в число которых войдут больные, размещаемые на базе санатория «Сосновый бор». В Нижнем Тагиле под COVID-19 перепрофилируют поликлинику на ГГМ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter