Почти четверть детей в Свердловской области имеют риск развития патологий
Свердловская область вошла в топ регионов, где дети страдают различными патологиями.
В Свердловской области почти четверть детей – 22,3% имеют риски развития заболеваний или врожденные патологии. Это один из худших результатов в России.
Для анализа уровня здоровья детей использовались «группы здоровья детей». Так, в первой группе пациенты абсолютно здоровы. Во второй имеют небольшие отклонения или предрасположенности, в третьей группе дети имеют хронические заболевания. Четвертая группа включает в себя пациентов с обостряющимися заболеваниями и часто болеющих. Пятая группа – дети с серьезными патологиями и инвалидностью.
Именно дети двух последних групп составили 22,3%. Рейтинг составлен ОНФ, сообщает «Новый день». Как считают эксперты, на неблагоприятную статистику влияет экология, качество и доступность медицины, профилактика ЗОЖ и иные моменты.