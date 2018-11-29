Почти четверть детей в Свердловской области имеют риск развития патологий

В Свердловской области почти четверть детей – 22,3% имеют риски развития заболеваний или врожденные патологии. Это один из худших результатов в России.

Для анализа уровня здоровья детей использовались «группы здоровья детей». Так, в первой группе пациенты абсолютно здоровы. Во второй имеют небольшие отклонения или предрасположенности, в третьей группе дети имеют хронические заболевания. Четвертая группа включает в себя пациентов с обостряющимися заболеваниями и часто болеющих. Пятая группа – дети с серьезными патологиями и инвалидностью.