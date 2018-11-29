Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Почти четверть детей в Свердловской области имеют риск развития патологий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Medicine doctors consult doctor 19737

Почти четверть детей в Свердловской области имеют риск развития патологий

Сегодня, 09:52Здоровье и экологияФото: tOrange.biz
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: джаз, Романовы и Сталкер
Закрыть налоговую, учить педагогов, делать движухи: что советуют мэру Нижнего Тагила?
Инклюзивность – первый гвоздь в крышку гроба российского образования
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина