Число зараженных коронавирусом достигло 7,7 тысячи человек

От вируса скончались 170 тысяч человек. Каждый день поступают сведения о более, чем тысячи новых случаев заражения. Кроме того, один случай заражения зарегистрирован на Тибете. До этого это был единственный регион Китая, где не было заболевших новым типом пневмонии.