Число зараженных коронавирусом достигло 7,7 тысячи человек
Сегодня, 11:52Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Продолжает расти число заболевших коронавирусом. Сейчас, по данным госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, вирусом заражены 7,7 тысячи человек, пишут «Новые Известия».
От вируса скончались 170 тысяч человек. Каждый день поступают сведения о более, чем тысячи новых случаев заражения. Кроме того, один случай заражения зарегистрирован на Тибете. До этого это был единственный регион Китая, где не было заболевших новым типом пневмонии.
Напомним, в России временно приостановлена продажа туров в Китай, а возвращающиеся с отдыха туристы проходят медицинскую проверку. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать штаб по коронавирусу.
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