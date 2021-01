В Свердловской области от COVID-19 привились уже 35 тысяч жителей. Об этом написал замгубернатора региона Павел Креков на своей странице в Instagram.

По его словам, ежедневно прививается от инфекции пять тысяч свердловчан. Креков отметил, что сам вакцинировался еще 1 октября прошлого года. В конце прошлой недели в регион поставили 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». На этой неделе в Свердловскую область поставили вакцину «ЭпиВакКорона». Напомним, в Нижнем Тагиле с начала февраля вакцину от коронавируса можно будет поставить в шести медучреждениях города. Запись в лист ожидания проходит на сайтах и по телефонам. Тагильчане с начала февраля смогут привиться от COVID-19 в шести поликлиниках города

