В Екатеринбурге выписали еще двоих пациентов, вылечившихся от коронавируса

В настоящий момент в регионе выздоровели уже трое человек, летальных случаев не зафиксировано. Трое больных находятся на ИВЛ в тяжелом состоянии. У двоих — состояние средней тяжести. Остальные переносят инфекцию в легкой форме. Всего в Свердловской области лабораторно подтверждены 24 случая заболевания коронавирусом.