В Екатеринбурге выписали еще двоих пациентов, вылечившихся от коронавируса
Сегодня, 15:01Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Из горбольницы № 40 в Екатеринбурге, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, выписаны еще двое выздоровевших, об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Губернатор выразил слова благодарности медикам, занимающимся лечением пациентов с коронавирусом.
В настоящий момент в регионе выздоровели уже трое человек, летальных случаев не зафиксировано. Трое больных находятся на ИВЛ в тяжелом состоянии. У двоих — состояние средней тяжести. Остальные переносят инфекцию в легкой форме. Всего в Свердловской области лабораторно подтверждены 24 случая заболевания коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в России
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