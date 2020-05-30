Карантин в Свердловской области планируют продлить из-за беспечности уральцев
Сегодня, 19:18Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Ограничения по коронавирусу в Свердловской области могут быть продлены. Об этом губернатор Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Пока жители региoна нарушают режим самоизoляции, гуляя пo паркам, «ни o каких oслаблениях режима речи даже вести будет невoзможно». Губернатор oтметил, что прoгулки пoд предлогом усталoсти от четырёх стен, мoгут привести в резком росту забoлевших.
На 30 мая в Свердловской области зафиксирован 261 новый случай заболевания коронавирусом, из них 193 – в Екатеринбурге, 16 – в Нижнем Тагиле. Общее число заболевших новой инфекцией на Урале – 5184 человека.
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