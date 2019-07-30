В Гринпис предупредили уральцев о дыме от сибирских пожаров
Сегодня, 14:49Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григорий Куксин предупредил, что дым от лесных пожаров в Сибири может дойти до Урала, сообщают «Моменты».
Куксин подчеркнул, что такой исход неотвратим, если будет неудачное направление ветра.
Он уже доходил до уральских городов, и до Башкирии, и до Челябинской области, и до Поволжья. К сожалению, в Сибири пожары продолжаются, площадь их только растет, на сегодняшний день это уже 3,7 миллионов гектаров. Тушить их по-прежнему, не собираются, сказал представитель Гринпис.
Также Григорий Куксин пояснил, что если дым дойдет до столицы Урала, то необходимо будет ввести режим черного неба, обезопасить людей от дыма, смешанного с другими источниками загрязнения.
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