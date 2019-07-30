В Гринпис предупредили уральцев о дыме от сибирских пожаров

Он уже доходил до уральских городов, и до Башкирии, и до Челябинской области, и до Поволжья. К сожалению, в Сибири пожары продолжаются, площадь их только растет, на сегодняшний день это уже 3,7 миллионов гектаров. Тушить их по-прежнему, не собираются, сказал представитель Гринпис.